Après les flocons, le froid. Le mercure baissera en début de semaine au Québec, alors que quelques régions sont touchées par une vague de froid extrême.

Mayssa Ferah La Presse

Un froid intense s’abat sur les régions de l’Abitibi, Chibougamau et le Saguenay–Lac-Saint-Jean.

« Les valeurs de refroidissement éolien sont près de moins 38 ce matin », indique Environnement Canada. Ce temps glacial demeurera la nuit prochaine, pouvant aller jusqu’à -40 dans les secteurs visés.

À cela s’ajoutent des ondes de tempête dans la région de Québec.

Environnement Canada souligne le risque de débordement côtier.

« On prévoit des niveaux d’eau plus élevés que la normale près de la côte en fin d’après-midi et tôt ce soir. »

Une dépression en provenance de la côte est américaine amènera des vents modérés du nord-est près de la capitale.

La combinaison de ces vents et de la période de marées à fortes amplitudes pourrait provoquer un débordement mineur le long de la côte dimanche en fin d’après-midi.

Des inondations côtières sont possibles le long du littoral, ajoute-t-on.

Aucun accident grave à déplorer sur les routes en lien avec les conditions météorologiques, indique la Sûreté du Québec (SQ). « Il y a quelques sorties de route sans blessé. On ne signale aucun carambolage », confirme la porte-parole Audrey-Anne Blais.