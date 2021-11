Environnement

Le premier cargo électrique autonome voit le jour en Norvège

(Oslo) Zéro émission et, bientôt, zéro équipage : le premier cargo 100 % électrique et autonome au monde a été mis à l’eau en Norvège, une grande avancée technologique et une petite contribution écologique pour un secteur maritime qui cherche à réduire son empreinte.