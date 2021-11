Pour la deuxième fois en cinq ans, Ottawa interviendra pour protéger une espèce menacée au Québec. Et c’est la nouvelle mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, qui devra gérer ce délicat dossier.

Éric-Pierre Champagne La Presse

De Glasgow, où il participe à la COP26, le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, a annoncé lundi qu’il va recommander l’adoption d’un décret d’urgence pour protéger la rainette faux-grillon à Longueuil.

La rainette, qui a le statut d’espèce menacée au Canada et vulnérable au Québec, est menacée par des travaux de prolongement d’un boulevard à Longueuil, dans l’arrondissement de Saint-Hubert.

« Après avoir évalué les meilleures preuves scientifiques disponibles et reçu une recommandation du ministère de l’Environnement et du Changement climatique du Canada, j’ai décidé que la protection en vertu de la LEP est nécessaire et je recommanderai au gouverneur en conseil de prendre un décret d’urgence en vertu de l’article 80 (1) pour la protection de la rainette faux-grillon dans la région de Longueuil », a déclaré le ministre Guilbeault sur son compte Twitter lundi matin.

Contactée par La Presse, la nouvelle mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, a salué l’annonce faite par Steven Guilbeault.

« Comme je l’ai maintes fois énoncé en campagne électorale, il était déjà dans l’intention de notre administration de protéger le secteur Roberval-Fonrouge, traversé par les travaux du prolongement du boulevard Béliveau, par un règlement de zonage vert prévu à l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Nous aurons des discussions à cet effet très prochainement avec l’équipe de M. Guilbeault. »

La nouvelle mairesse se dit également favorable à ce que la suspension des travaux soit maintenue. Les travaux de prolongement du boulevard Béliveau, qui ont déjà détruit une partie de l’habitat essentiel de l’espèce, ont en effet été suspendus par la Cour supérieure du Québec le 29 octobre dernier.

Or, le temps presse puisque ceux-ci pourraient reprendre dès mardi matin. Le Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE) et la section québécoise de la Société pour la nature et les parcs (SNAP) réclament un prolongement de la suspension ordonnée le 29 octobre par la Cour supérieure du Québec, qui prend fin aujourd’hui à 17 h.

Bien que ce soit un indicateur des intentions du gouvernement fédéral, la déclaration du ministre Guilbeault ne signifie pas qu’un décret d’urgence entre en vigueur lundi.

Le ministre mentionne qu’il va recommander l’adoption d’un décret. Or, le gouvernement ne pourra prendre une décision officielle tant que son ministre de l’Environnement n’aura pas fait une recommandation formelle à cet effet.

« Je souhaite que la suspension des travaux soit maintenue le temps d’analyser les différentes avenues possibles afin de se conformer aux recommandations qui avaient été formulées dans l’avis faunique du MFFP et ainsi protéger adéquatement la rainette faux-grillon », ajoute Catherine Fournier.