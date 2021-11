(Québec) Le gouvernement Legault annonce qu’il repousse le dépôt d’une stratégie pour le rétablissement du caribou forestier. Il lance plutôt une commission indépendante sur le sujet, une douche froide pour les environnementalistes.

Charles Lecavalier La Presse

Deux scénarios seront étudiés par la commission dirigée par Nancy Gélinas, doyenne de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique à l’Université Laval et professeure-chercheuse en économie forestière. Le premier sera composé de « pistes de solution proposées par les groupes opérationnels régionaux ». L’autre scénario sera « sans incidence additionnelle sur les approvisionnements en bois », c’est-à-dire qu’il ne réduira pas la quantité de forêts disponible pour les compagnies forestières.

Rappelons que le caribou forestier est inscrit au registre québécois des espèces menacées depuis 2005. « Le temps est venu d’agir et de prendre conscience que l’essentiel de la science derrière le rétablissement du caribou, on l’a », déplore Alain Branchaud, le directeur général de l’aile québécoise Société pour la nature et les parcs (SNAP-Québec).

Plusieurs actions pourraient être prises maintenant pour aider des hardes de caribous menacées notamment par les coupes forestières, dit-il. Par exemple, la fermeture de chemins forestiers, la protection des forêts anciennes et la création d’aires protégées de grande envergure et interconnectées.

« On accumule depuis 20 ans une quantité astronomique de documentation, on a beaucoup de structure, de plan, de napperons, de plans d’actions, mais très peu d’action », déplore-t-il. « Le temps est venu de mettre en œuvre les actions qui vont avoir des impacts positifs sur le caribou forestier. Le temps de la discussion est révolu. »

Gagner du temps

Dans une lettre ouverte publiée lundi dans La Presse, le Conseil des Innus de Pessamit dénonçait à l’avance cette décision. « La stratégie du gouvernement est simple, gagner du temps en reportant sans cesse le dépôt de son plan de protection de façon à ce que le déclin de l’espèce se poursuive. Ne reste plus ensuite qu’à mettre en enclos les quelques individus restants. Cette stratégie a très bien fonctionné avec les populations de Val-d’Or, de Charlevoix et de la Gaspésie », ont déploré les auteurs de la lettre, dont Jérôme Bacon St-Onge, le vice-chef du Conseil.

Ils s’inquiètent de la disparition de la population de caribou du Pipmuacan au nord de Forestville. « Déjà, la survie des faons y est insuffisante pour assurer la persistance de cette population. La disparition de cette population occasionnerait un recul considérable de l’aire de répartition continue de l’espèce au Québec, laissant le champ libre pour y extraire un maximum de bois », déplorent-ils dans la lettre.

Ils ajoutent que le caribou est une espèce sacrée pour les Innus et bien d’autres Premières Nations. « Le déclin du caribou forestier a des conséquences considérables sur notre culture et notre identité », disent-ils.