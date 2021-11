Les principales sociétés pétrolières opérant au Canada prévoient augmenter leur production de presque 30 % d’ici 2030 et n’ont aucun plan détaillé pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES). C’est le constat d’un rapport accablant dévoilé mercredi en marge de la conférence sur le climat à Glasgow, en Écosse.

Éric-Pierre Champagne La Presse

Le rapport préparé par Environmental Defence Canada et Oil Change International soutient également que cette hausse de production entraînera une augmentation de 25 % des GES de l’industrie pétrolière au pays.

Le document intitulé Canada’s Big Oil Reality Check : Assessing the Climate Plans of Canadian Oil and Gas Producers évalue les engagements de huit compagnies pétrolières opérant au Canada, soit Cenovus, Suncor, Canadian Natural Resources, Tourmaline Oil, ExxonMobile, ARC Resources, Shell Canada et Ovintiv.

« En fin de compte, aucune société pétrolière et gazière opérant au Canada n’a élaboré de plan sur les changements climatiques qui propose le strict minimum pour faire face à cette urgence climatique », conclut le rapport.

Une grille d’analyse comptant 10 critères a servi à évaluer les huit pétrolières et aucune d’entre elles n’a passé le test, estiment les groupes Environmental Defence Canada et Oil Change International. Par exemple, soulignent-ils, aucune de ces entreprises ne prévoit réduire sa production d’ici 2030 et aucune n’a établi un plan pour atteindre l’objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré.

Dans un discours à la COP26, lundi, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que le Canada allait imposer un plafond fixe sur les émissions de GES dans le secteur de l’énergie, qui correspond environ au quart de toute la production de GES au pays.

Cet engagement avait été pris au cours de la dernière campagne électorale fédérale. Celui-ci prévoit limiter les émissions à leur niveau actuel, puis de diminuer lentement le plafond tous les cinq ans jusqu’à atteindre une production neutre en 2050.

Plus de détails à venir.

Avec La Presse Canadienne