Ciment McInnis, plus gros pollueur du Québec

(Québec) Ciment McInnis est devenu en 2020 le plus gros pollueur du Québec. Et l’entreprise continuera d’alourdir son bilan avec une hausse de sa production. C’est un défi pour Québec, qui veut réduire de façon importante la pollution du secteur industriel et qui souhaite se présenter comme un chef de file environnemental pendant le sommet sur le climat de la COP26.