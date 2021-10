Le cabinet du premier ministre François Legault estime que les groupes de défense de l’environnement « pleurnichent » en déplorant ne pas avoir été consultés par Québec en prévision de la conférence des Nations unies sur le climat (COP26), qui s’ouvrira dimanche à Glasgow, en Écosse.

Jean-Thomas Léveillé La Presse

« Le Québec est No 1 pour le moins de GES en Amérique du Nord. Seul État avec un plan chiffré pour atteindre sa cible. Aide [New York] et le [Massachusetts] à réduire leur [sic] GES avec son électricité propre. Pour Bonin [de Greenpeace] et Cie, ce sera jamais assez. Et là, ils pleurnichent », a écrit sur le réseau social Twitter Stéphane Gobeil, conseiller spécial du premier ministre.

La Presse rapporte vendredi que le milieu écologiste québécois s’étonne que le cabinet du premier ministre n’ait pas jugé bon de le consulter avant de se rendre à la COP26, une absence de dialogue qui détonne d’ailleurs l’approche des prédécesseurs de François Legault.

L’expertise des groupes spécialisés en environnement peut s’avérer une aide « très concrète » pour le gouvernement dans une rencontre de haut niveau comme la COP26, soulignait notamment Geneviève Paul, directrice générale du Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE).

Le cabinet du premier ministre s’est défendu de ne pas avoir consulté les groupes écologistes en s’en remettant au Comité consultatif sur les changements climatiques qu’il a mis sur pied, qui consulte lui-même ces groupes, a déclaré Ewan Sauves, l’attaché de presse du premier ministre.

Or, ce comité ne conseille pas le premier ministre, mais bien le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette, rétorque Marc-André Viau, directeur des relations gouvernementales d’Équiterre.

« On a de bonnes relations avec le cabinet de Charette [et ceux d’autres ministres], mais ça prendrait un dialogue plus soutenu avec celui du premier ministre, parce qu’il y a visiblement des choses qui pourraient mieux fonctionner s’il y avait un dialogue avec le cabinet du PM et pas seulement avec les ministères », fait-il valoir.

L’attaché de presse de François Legault, Ewan Sauves, n’a pas répondu aux questions de La Presse sur la sortie du conseiller spécial du premier ministre.

« Nous n’avons pas à être gênés de notre bilan en environnement », a-t-il plutôt déclaré.

Plus de détails à venir.