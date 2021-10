Le document soutient notamment que le Canada permet à l’industrie forestière de « liquider » des forêts primaires, qui sont plus riches en carbone.

Le Canada « camoufle » 80 millions de tonnes de GES issus de l’exploitation forestière, plaide un rapport dévoilé jeudi par quatre groupes environnementaux.

Éric-Pierre Champagne La Presse

Le rapport de 26 pages conclut que « le Canada a adopté une approche biaisée du calcul et de la déclaration du carbone du secteur forestier qui masque les impacts majeurs de l’exploitation forestière sur le climat ».

Au total, 80 millions de tonnes de GES seraient exclues du bilan canadien, soit l’équivalent des émissions de tous les bâtiments au Canada, plaide le rapport intitulé L’omission des émissions : Comment les échappatoires dont bénéficie l’industrie forestière mettent en péril le leadership du Canada en matière de climat.

Le document soutient notamment que le Canada permet à l’industrie forestière de « liquider » des forêts primaires, qui sont plus riches en carbone. À la veille de la conférence sur le climat à Glasgow, en Écosse, Nature Québec, Nature Canada, Environmental Defence Canada et Natural Resources Defense Council réclament que les lacunes en matière de mesures et de rapports des GES issus des forêts soient corrigées.

Plus de détails à venir.