(Rotterdam) La police a mis fin lundi à une action de Greenpeace qui bloquait avec un bateau l’entrée de la raffinerie de pétrole de Shell dans le port de Rotterdam, aux Pays-Bas, pour protester contre les publicités pour les combustibles fossiles.

Agence France-Presse

La police a procédé à 22 arrestations et a saisi le navire, un voilier de 33 mètres de long qui avait jeté l’ancre dans la matinée devant l’entrée de plusieurs raffineries, dont celle du géant pétrolier anglo-néerlandais Royal Dutch Shell.

Greenpeace voulait avec son action « faire la lumière sur la nécessité d’interdire les publicités et le parrainage des combustibles fossiles ».

Shell a affirmé respecter le droit de manifester mais prévenu qu’il est dangereux de manifester à la raffinerie, ont rapporté les médias locaux.

« Les manifestants sont entrés illégalement sur notre propriété où des règles de sécurité strictes s’appliquent », a déclaré le groupe, cité par l’agence de presse néerlandaise ANP.

La police est intervenue car le trafic maritime était bloqué et il était « hors de question » de laisser faire cela, a indiqué une porte-parole.

« Nous continuerons à faire pression sur l’industrie pétrolière, à exposer sa responsabilité dans la catastrophe climatique et à contester la désinformation qu’elle utilise pour rester à flot et retarder l’action climatique », a déclaré Faiza Oulahsen, responsable de la campagne Climat et énergie de Greenpeace Pays-Bas, citée dans un communiqué.

Des militants ont notamment escaladé lundi dans le port de Rotterdam un réservoir pour y accrocher, à côté du logo de Shell, des affiches publicitaires d’entreprises de combustibles fossiles.

« J’ai grandi en lisant des panneaux expliquant comment les cigarettes vous tuent, mais je n’ai jamais vu d’avertissements similaires dans les stations-service », a affirmé Chaja Merk, militante qui était à bord du navire de Greenpeace, citée dans un communiqué.

« C’est effrayant que mes sports et musées préférés soient sponsorisés par des compagnies aériennes et des constructeurs automobiles », a poursuivi Mme Merk, qui souhaite que sa génération soit celle qui « mettra fin à l’industrie des combustibles fossiles ».

Greenpeace et une vingtaine d’autres organisations ont parallèlement lancé lundi une initiative citoyenne européenne (ICE), appelant à une nouvelle loi interdisant la publicité et le parrainage des combustibles fossiles dans l’Union européenne.

« Shell est l’un des pires acteurs de greenwashing, selon notre rapport », a déclaré à l’AFP Silvia Pastorelli, militante et organisatrice principale de l’ICE.

« Nous voulons appeler la Commission européenne à mettre en place une interdiction de la publicité et du parrainage des combustibles fossiles à travers l’Europe », a-t-elle indiqué.

Si une initiative citoyenne européenne récolte plus d’un million de signatures à travers l’Union européenne, cela oblige Bruxelles à décider d’une action pour y répondre.

« Nous sommes à moins d’un mois de la COP26 et l’Europe bourdonne d’idées pour augmenter la production de gaz fossile qui engendrerait plus d’émissions, alors que nous devons rompre cette dépendance », a déclaré Jennifer Morgan, directrice de Greenpeace, qui a elle-même pris part à l’action dans le port de Rotterdam.