Environnement

Belgique

L’avion « renifleur », l’arme anti-pollution des gardes-côtes

(Ostende) Au large d’Ostende, en Belgique, un petit avion bimoteur frôle les navires géants pour renifler leurs panaches de fumée. Les teneurs en soufre et en azote sont mesurées en temps réel pour constater une éventuelle infraction et si possible faire intercepter le pollueur.