L’Allemagne et le Canada demandent une plus grande contribution des pays riches

(Ottawa) Le Canada et l’Allemagne ont réalisé « de grands progrès » pour convaincre les pays riches à donner plus d’argent pour aider les nations plus pauvres à lutter contre les changements climatiques.

Mia Rabson La Presse Canadienne

M. Wilkinson a participé cette semaine à la rencontre préalable visant à établir l’ordre du jour final de la COP26 qui se déroulera le mois prochain à Glasgow, en Écosse.

Les négociations portaient notamment sur l’établissement d’une échéance pour les signataires de l’accord de Paris pour présenter des plans plus ambitieux pour réduire les émissions de gaz à effets de serre. La planète commence à manquer de temps avant que le réchauffement ne devienne irréversible.

S’il est important d’établir des plans, il est aussi crucial de prévoir le financement pour les mettre en place.

Il y a plus de 10 ans, les pays les plus riches avaient accepté de collecter 100 milliards US par année d’ici 2020 afin d’aider les nations en voie de développement à s’adapter et à lutter contre les effets des changements climatiques.

Les pays riches sont en retard de plus de 20 milliards sur cet objectif. En juillet, le président de la COP26, Alok Sharma, a invité le secrétaire à l’environnement allemand et M. Wilkinson à codiriger un processus « visant à renforcer la confiance envers les pays développés à l’égard du respect de leurs engagements et de l’atteinte de l’objectif de financement ».