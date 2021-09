(Montréal) Deux ans après la marche historique où 500 000 personnes avaient accompagné Greta Thunberg dans les rues de Montréal, des étudiants, des personnes âgées, des familles et même des animaux de compagnies se sont rassemblés aux quatre coins de la province pour exiger une plus grande justice climatique.

Lila Dussault La Presse

« À qui la Terre ? À nous la Terre ! », ont scandé des milliers de personnes rassemblées à Montréal vendredi lors d’un mouvement mondial pour le climat Fridays for the future qui regroupe 1400 évènements dans 80 pays. La marche a débuté à la statue George-Étienne Cartier du parc du Mont-Royal à 13 h.

Après avoir été encouragée à respecter les mesures sanitaires et à exiger plus d’actions de la classe politique – et des grandes compagnies – pour faire face à la crise climatique, une foule de plusieurs milliers de personnes s’est mise en branle vers le centre-ville de Montréal. Une grève pour le climat a été votée par 112 000 étudiants partout à travers la province, selon la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social (CEVES), responsable de l’organisation de la marche.

La grande majorité des manifestants portaient le masque sanitaire. Les candidats à la mairie de Montréal, Denis Coderre et Valérie Plante, étaient tous les deux présents à la manifestation.

À Berlin, la militante écologiste Greta Thunberg a reproché vendredi aux partis politiques de « ne pas en faire assez » pour lutter contre le réchauffement, a rapporté l’Agence France-Presse.

D’autres évènements ont eu lieu en même temps dans la province, notamment à Québec, Sherbrooke et Joliette.