La forte chaleur qui frappe la région de Montréal se poursuivra jusqu’à jeudi prochain.

Florence Morin-Martel La Presse

Les journées de samedi et de dimanche sont particulièrement chaudes, avec des températures de plus de 30 °C et des valeurs d’humidex qui atteignent les 40.

Les températures de cette semaine « sont plus élevées que la normale », indique Maja Rapaic, météorologue chez Environnement Canada. La moyenne de 30 °C « dépasse largement » les températures habituelles de 24 à 25 °C pour cette période.

La chaleur qui s’abat sur la ville se poursuivra encore quelques jours. Pour le reste de la semaine, les humidex baisseront légèrement, mais resteront au-dessus de 35 °C. « À partir de jeudi, ça va refroidir un peu, indique la météorologue. L’humidité va tomber, ça va être plus agréable. »

Cette dernière observe qu’il y a eu très peu de pluie pour l’ensemble de l’été. « Il y a eu des petits orages, mais c’était très localisé », précise Maja Rapaic. Avant la fin de l’été, la météorologue ne peut se prononcer sur le portrait global des températures par rapport aux années précédentes. Elle souligne toutefois que le mois de juillet a été plus froid qu’à l’habitude.

Un mois de septembre qui s’annonce chaud

Si les prévisions officielles ne sont pas encore disponibles pour le mois prochain, les températures s’annonceraient plus chaudes que la normale. Selon la météorologue, les canicules en septembre sont rares, mais pas impossibles.