(Paris) Le protocole de Montréal, qui a permis de lutter contre le trou de la couche d’ozone, a aussi permis d’éviter un réchauffement supplémentaire de la planète de 2,5 °C d’ici 2100 grâce au bannissement de certains types d’aérosols, selon une étude parue mercredi dans la revue Nature.

Le réchauffement climatique causé par les gaz à effet de serre, d’environ 1,1 °C actuellement comparé à la période préindustrielle, entraîne déjà son lot de catastrophes, inondations meurtrières, canicules, incendies, ouragans…

Le Protocole de Montréal a été signé en 1987 pour supprimer progressivement les gaz CFC (utilisés dans la réfrigération et les aérosols), responsables du fameux « trou » dans cette couche gazeuse protégeant la Terre de rayons qui provoquent cancers de la peau, dégâts oculaires et immunitaires.

Sans lui, le réchauffement climatique atteindrait 4 °C, même si les États parvenaient à limiter la hausse du thermomètre liée à d’autres gaz sous les 1,5 °C, un des objectifs de l’Accord de Paris, selon cette étude.

En plus d’attaquer la couche d’ozone, les gaz CFC sont en effet de puissants gaz à effet de serre qui retiennent la chaleur jusqu’à 10 000 fois plus que le dioxyde de carbone (CO 2 ).

Mais jusqu’à présent les chercheurs n’avaient pas étudié l’impact que les radiations UV supplémentaires auraient eu sur la capacité de la nature à absorber les gaz à effet de serre que nous produisons.

Depuis les années 1960, les forêts et les sols ont absorbé environ 30 % du CO 2 émis par les humains dans l’atmosphère et les océans 20 % supplémentaires.

Les chercheurs, sous la houlette de Paul Young de l’Université de Lancaster, ont découvert via des modèles que la capacité des plantes à stocker le CO 2 aurait été sérieusement dégradée par les produits qui affectent aussi la couche d’ozone.

« Un monde où ces produits chimiques augmentaient et continuaient à retirer la couche d’ozone protectrice aurait été catastrophique pour la santé humaine », indique Paul Young, « mais aussi pour la végétation ».