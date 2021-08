« Une masse d’air chaud et humide fera son entrée sur le Québec en début de semaine et perdurera jusqu’à vendredi », indique-t-on sur le site d’Environnement Canada.

Une semaine caniculaire s’amorce au Québec, signale Environnement Canada. Plusieurs régions du sud de la province sont touchées par des alertes météorologiques qui seront en vigueur jusqu’à vendredi.

Mayssa Ferah La Presse

« Une masse d’air chaud et humide fera son entrée sur le Québec en début de semaine et perdurera jusqu’à vendredi », indique-t-on.

Lundi et mardi seront les journées les plus chaudes de la semaine.

Dans les régions de Lachute–Saint-Jérôme, Lanaudière, Montréal, Laval, Saint-Hyacinthe et Vaudreuil-Soulanges-Huntingdon, les températures maximales dépasseront 30 degrés Celsius et les valeurs humidex atteindront 40.

On s’attend à des nuits « chaudes et inconfortables » marquées par des températures minimales de 20 degrés Celsius.

Le mercure grimpera également en Beauce, à Drummondville, en Estrie, dans les Laurentides, à Gatineau, en Mauricie et dans la région de Québec. Les températures maximales approcheront 30 degrés Celsius alors que les valeurs d’humidex oscilleront entre 36 et 40.

Les risques de malaises liés à la chaleur sont plus élevés pour les jeunes enfants, les femmes enceintes et les aînés. Ceux qui travaillent à l’extérieur doivent faire preuve de vigilance et s’assurer de boire beaucoup d’eau.