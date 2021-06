Environnement

Vague de chaleur

« C’est probablement le reflet des changements climatiques »

Une vague de chaleur s’est installée dimanche au Québec et continuera de toucher plusieurs régions jusqu’à mardi. Des experts préviennent que de telles chaleurs extrêmes seront de plus en plus fréquentes et qu’il faudra apprendre à s’y adapter.