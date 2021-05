Environnement

Planète bleue, idées vertes

La réparation de vélos supervisée a la cote

De Montréal à Rimouski, les ateliers communautaires de mécanique de vélo sont de plus en plus nombreux au Québec. Moyennant un faible coût d’abonnement, les ateliers proposent aux cyclistes d’entretenir et de réparer eux-mêmes leurs vélos, sous la supervision de mécaniciens.