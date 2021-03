Quinze mois après avoir reçu le plan d’action de la fonderie Horne visant à réduire l’exposition des résidants de Rouyn-Noranda à ses émissions de contaminants, dont l’arsenic, une substance cancérigène, Québec en recommande l’application.

Jean-Thomas Léveillé

La Presse

Le gouvernement a rendu public vendredi matin le rapport du comité interministériel chargé d’analyser le plan d’action de l’entreprise, qui conclut que « la grande majorité des éléments du plan d’action de la fonderie Horne doivent être mise en œuvre et faire l’objet d’un suivi étroit », indique un communiqué.

Québec « entend appliquer rigoureusement les 32 recommandations » du rapport et octroie par ailleurs une subvention de 6,5 millions de dollars à la Ville de Rouyn-Noranda pour accélérer l’assainissement du quartier Notre-Dame, voisin des installations industrielles de l’entreprise.

La fonderie, qui appartient à la multinationale Glencore, avait été sommée à l’automne 2019 par le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette, de présenter un plan pour réduire ses émissions polluantes.

À l’époque, elle émettait 130 nanogrammes par mètre cube (ng/m3) d’arsenic, et une étude de biosurveillance de la Direction de la santé publique (DSPu) de l’Abitibi-Témiscamingue avait révélé que les ongles des enfants du quartier voisin de Notre-Dame contiennent en moyenne quatre fois plus d’arsenic que les ongles d’enfants non exposés.

Ces émissions dépassent de très loin la norme québécoise de 3 ng/m3, qui est aussi celle de l’Organisation mondiale de la Santé, mais la fonderie y était autorisée parce qu’elle était déjà en activité avant l’entrée en vigueur de cette norme, en 2011.

La fonderie, qui produit des anodes de cuivre à partir de matériel électronique recyclé et de concentrés de cuivre, a commencé ses activités en 1927.

Pavage, entreposage et expropriations

Parmi les propositions de l'entreprise que le comité approuve, certaines sont déjà réalisées ou sont en voie de l'être.

C'est le cas du pavage de voies de circulation dans le secteur de déchargement des concentrés, pour en faciliter le nettoyage, qui a été amorcé en 2019 et qui est complété à 90 %, ainsi que de l'acquisition d'un second camion de nettoyage des routes, effectuée en 2020, indique le rapport.

La création d'une « zone de transition » en remplaçant 16 propriétés voisines du site par un stationnement, une zone verte et un muret est également recommandée par le comité ; la fonderie a déjà acquis les propriétés de gré à gré et procédera à leur démolition prochainement.

La proposition visant à limiter l'entreposage extérieur des concentrés de cuivre par l'ajout d'un dôme sur le site est aussi approuvée, tout comme l'amélioration des dépoussiéreurs qui traitent les gaz générés notamment par les opérations de fonte.

La création d'une « entente-cadre » d'une durée de 10 à 15 ans est recommandée par le comité, afin de permettre à la fonderie « d'entreprendre des actions majeures pour réduire ses émissions d'arsenic [...] tout en maintenant ses activités ».

Québec prévoit « soutenir » la multinationale « dans la réalisation des projets d'investissement découlant du rapport du comité interministériel et dans celle de tout autre projet qui lui permettrait d'améliorer ses activités et sa performance environnementale ».

Certaines propositions sont aussi rejetées, dont celle faite par le Comité Arrêt des Rejets et Émissions toxiques de Rouyn-Noranda (ARET), qui regroupe des parents et citoyens du quartier Notre-Dame, d'étudier la possibilité pour la fonderie de se doter d'une technologie de séquestration de l'arsenic.

Rouyn-Noranda satisfaite

La Ville de Rouyn-Noranda « accueille favorablement » le rapport du comité interministériel, qui « répond aux attentes des élus et des citoyens », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

« Le récent bilan des émissions d’arsenic de la Fonderie démontre que le travail est déjà entamé et avec la publication du rapport, nous sommes rassurés que les efforts de réduction des émissions se poursuivront », a déclaré la mairesse, Diane Dallaire.

Le comité ARET réagira plus tard au rapport.

La fonderie Horne n'avait pas réagi au moment d'écrire ces lignes.

Le rapport du comité, sur lequel siégeaient des représentants des ministères de la Santé et des Services sociaux, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, de l'Économie et de l'Innovation et des Affaires municipales et de l'Habitation, est cosigné par le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda.