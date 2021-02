Le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, a soutenu jeudi que ces investissements consolideront le leadership du Canada au sein du marché mondial de plus en plus vaste des technologies propres.

(Ottawa) Le gouvernement fédéral investit 55 millions dans 20 entreprises de « technologies propres » au Canada.

La Presse Canadienne

Cet investissement vise à financer la recherche et le développement sur les moyens de réduire les émissions de gaz à effet de serre, d’atténuer les impacts environnementaux de l’exploitation minière et de soutenir une agriculture plus durable.

Le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, a soutenu jeudi que ces investissements consolideront le leadership du Canada au sein du marché mondial de plus en plus vaste des technologies propres.

Ottawa estime que ce marché devrait dépasser 2500 milliards d’ici 2022.

Les investissements seront versés par l’entremise de Technologies du développement durable Canada, une agence fédérale qui a reçu 750 millions en décembre. L’agence aide des entreprises canadiennes à développer et à déployer « des solutions technologiques propres et concurrentielles ».

Parmi les 20 entreprises bénéficiaires du nouvel investissement de 55 millions, quatre sont du Québec : Entosystem, de Sherbrooke (1,6 million), ChrysaLabs, de Saint-Georges-de-Windsor (1,6 million), Edgehog Advanced Technologies, de Montréal (2,5 millions) et Intellinox Technologies, de Québec (1,2 millions). L’entreprise montréalaise, par exemple, développe un verre plus efficace pour les panneaux solaires.