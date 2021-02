(Helsinki) Une candidature à prendre au second degré : pour alerter le public face au réchauffement climatique, la ville finlandaise de Salla a lancé une fausse campagne de candidature pour les JO de 2032, pour mettre en lumière la vulnérabilité particulière de cette région du monde.

Agence France-Presse

Dans cette bourgade isolée de quelque 3500 habitants plongée dans le Grand nord, autoproclamée « l’endroit le plus froid de Finlande », le thermomètre affiche des températures négatives la moitié de l’année.

« Je n’ai jamais ressenti de chaleur avant, mais je suis sûr que ça va venir », ironise un habitant dans une vidéo de candidature devenue virale.

Dans ce clip, disent les participants, si le changement climatique n’est pas pris au sérieux, la toundra enneigée lapone deviendra bientôt un terrain de beach-volley et la rivière gelée, un endroit idéal pour les compétitions de surf.

Sur son site de candidature, la ville ironise également en présentant sa mascotte, un renne baptisé « Kesä » (« été » en finnois) et infesté par les moustiques-de plus en plus présents dans l’Arctique en raison de la hausse des températures.

Le vidéo de promotion « Salla2032 » - déjà visionnée 400 000 fois – a suscité « des messages et des appels du monde entier disant “Nous ne pouvons pas laisser les Jeux d’été se dérouler à Salla” », explique le maire Erkki Parkkinen à l’AFP.

« Cela a aidé les gens à comprendre qu’ici, sur le cercle arctique, nous avons des conditions de vie qui ont besoin d’hivers, si nous perdons nos hivers, cela crée de nombreux problèmes pour nous et pour la planète entière », poursuit-il.

Selon les scientifiques, l’Arctique se réchauffe deux fois plus vite que la moyenne mondiale, un danger pour la faune locale et qui fait également peser un risque grave sur le permafrost, renfermant des volumes immenses de CO 2 .

L’action, soutenue par le mouvement pour le climat « Fridays for Future », exhorte les gens à agir, du recyclage au bénévolat en passant par le lobbying auprès des députés.

« Nous espérons que notre petite campagne pour “Sauver Salla, sauver la planète” invitera davantage de personnes à réfléchir et à agir en faveur du climat », espère M. Parkkinen.

En Laponie, où le tourisme était une source majeure de revenus avant l’arrivée de COVID-19, les autorités locales font aujourd’hui pression sur le gouvernement pour rétablir une ancienne voie ferrée permettant aux visiteurs d’atteindre la région par des moyens plus écologiques, selon M. Parkkinen.

« Nous ne voulons pas être le meilleur endroit pour accueillir les Jeux d’été en 2032 », explique-t-il. « Nous voulons garder Salla et la planète comme elle est actuellement ».