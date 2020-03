PHOTO MARIANE L. ST-GELAIS, ARCHIVES LE QUOTIDIEN

Cette décision fait suite à l’interdiction par Québec des rassemblements intérieurs de 250 personnes et plus ainsi qu’à la recommandation de la Ville de Saguenay d’annuler les activités intérieures et extérieures de plus de 100 personnes, en raison de la pandémie de COVID-19.