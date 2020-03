Pesticides «tueurs d’abeilles»: un usage injustifié dans 95 % des champs du Québec

La recherche sur les pesticides à l’origine de l’affaire Louis Robert vient de faire l’objet d’une publication formelle dans une prestigieuse revue scientifique. Financée en majeure partie par les contribuables québécois, l’étude diffusée mercredi par la revue scientifique PLOS One avance que les néonicotinoïdes – ces fameux insecticides « tueurs d’abeilles » – sont inutiles dans plus de 95 % des champs de maïs et de soya du Québec.