Recyclage: Québec passe la balle au privé

Après la consigne, Québec s’attaque aux ratés de la collecte sélective. Il demandera aux entreprises qui mettent en marché les contenants et les emballages d’assumer davantage de responsabilités. Il leur transférera la gestion des centres de tri et leur demandera d’assurer une plus grande qualité des matières qui en ressortent, a appris La Presse au sujet de la réforme du recyclage qui sera annoncée mardi.