Québec élargira la consigne en 2022

(Saint-Sauveur) Québec instaurera une consigne de 25 cents sur les bouteilles de vin et de spiritueux et de 10 cents sur tous les contenants de boisson prête à boire de 100 ml à 2 L – comme les bouteilles d’eau et de jus en plastique et les cartons de lait. La mesure entrera en vigueur progressivement à compter de l’automne 2022, après les élections générales.