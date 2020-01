Planète bleue, idées vertes : des insectes qui carburent au compost

Pourquoi faire pousser du maïs pour nourrir des insectes quand on peut utiliser des résidus alimentaires dont on ne sait que faire ? Dans les locaux de la ferme Tricyle, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme dans une boucle économique circulaire que ses artisans souhaitent la plus large possible.