(Québec) Puisque les diverses festivités de Noël entraînent la mise au rebut d’un grand nombre d’objets, l’organisme RECYC-QUÉBEC rappelle que plusieurs d’entre eux peuvent être déposés au bac de recyclage, mais que plusieurs autres doivent être jetés à la poubelle ou apportés plus tard à un écocentre qui en assurera une mise au rancart écologique.

La Presse Canadienne

Le bac de recyclage est l’endroit où déposer les enveloppes des cartes de Noël, les boîtes de carton, les cannettes, les bouteilles de vin et les contenants en verre, les boîtes de conserve et les bouteilles en plastique.

Il en est de même pour le papier d’emballage non métallisé, le papier de soie et les boîtes de jouets à condition d’en séparer les différentes matières avant de les déposer.

Toutefois, le styromousse, les bouchons de liège, les verres à vin et les boules de Noël cassés et les guirlandes de Noël qui ne peuvent être réutilisées doivent être jetés à la poubelle. La plupart des guirlandes sont faites de matières non recyclables.

Les choux et les rubans, les ustensiles en plastique, le carton souillé, la vaisselle et le papier d’emballage métallisé doivent aussi prendre le chemin de la poubelle.

Les lumières de Noël inutilisables et les piles déchargées doivent être confiées à un écocentre.

Les restes de repas peuvent être compostés.

Quant aux arbres de Noël naturels, ils peuvent être recueillis lors de collectes organisées en janvier par les municipalités.

RECYC-QUÉBEC est, depuis 30 ans, la Société québécoise de récupération et de recyclage.