(Ottawa) Plus d’un an après s’être engagé à planter deux milliards d’arbres au Canada, le gouvernement Trudeau dévoile son plan sylvicole. Un projet décennal à 3,16 milliards de dollars grâce auquel Ottawa prévoit créer jusqu’à 4300 emplois verts.

Mélanie Marquis

La Presse

L’initiative, qui nécessite des discussions avec divers ordres de gouvernement, avec des représentants des communautés autochtones et l’industrie forestière, devrait réduire les émissions de gaz à effet de serre de 12 mégatonnes d’ici 2050, prévoit Ottawa.

Les premiers arbres plantés dans le cadre de ce plan, dont le maître d’œuvre est le ministre des Ressources naturelles Seamus O’Reagan, devraient être mis en terre au printemps prochain. La mesure constitue un élément clé des efforts déployés par le Canada pour atteindre la carboneutralité d’ici 2050.

« Planter un arbre peut paraître simple, mais pour le faire à grande échelle, de façon durable et inclusive, il faut une planification rigoureuse. Le processus de plantation d’arbres s’étend sur plusieurs années et commence par la commande de semences », lit-on dans un communiqué gouvernemental.

Il faut ensuite augmenter la capacité des pépinières, faire pousser des semis jusqu’à ce qu’ils soient assez grands pour être plantés, repérer et préparer du terrain en milieux urbains et ruraux et surveiller les semis plantés, ajoute-t-on dans la même déclaration.

« Planter deux milliards d’arbres représente plus qu’un plan de lutte contre les changements climatiques […] devons faire face à l’urgence des changements climatiques et planter des arbres à partir du printemps prochain », a déclaré le ministre O’Reagan par voie de communiqué.

Grâce à cette démarche, le nombre d’arbres plantés au Canada devrait augmenter de 40 % annuellement. Les deux milliards d’arbres supplémentaires couvriront plus de 1,1 million d’hectares, une superficie deux fois supérieure à celle de l’Île-du-Prince-Édouard, estime le gouvernement.

Les libéraux ont essuyé cet automne les critiques de l’opposition pour leur lenteur à remplir cet engagement formulé pendant la campagne électorale de 2019.

La semaine dernière, le gouvernement Trudeau a dévoilé un plan climatique d’une valeur de 15 milliards en promettant de nouvelles cibles de réduction de gaz à effet de serre et en annonçant son intention de hausser la taxe sur le carbone de 15 $ la tonne chaque année à compter de 2023, pour atteindre 170 $ en 2030.