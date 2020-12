Le Canada se trouve parmi les pays les moins performants en matière d’action climatique, selon un nouveau rapport publié par le Germanwatch, le Climate Action Network et le NewClimate Institute.

Alice Girard-Bossé

La Presse

Selon le rapport rendu public ce lundi, aucun des pays étudiés n’est sur une trajectoire compatible avec les objectifs de l’Accord de Paris. Six pays du G20, dont le Canada, se classent très bas, selon ce rapport.

Le Canada se trouve au 58e rang sur 61 en ce qui a trait à l’indice de performance en matière de changement climatique (CCPI). Les États-Unis (61es), l’Arabie saoudite (60e), l’Australie (54e), la Corée du Sud (53e) et la Russie (52e) sont également au bas du classement. Parmi les pays du G20, seuls l’Union européenne (16e), le Royaume-Uni (5e) et l’Inde (10e) se classent parmi les pays les plus performants.

Afin d’obtenir cet indice, le rapport classe les pays dans les catégories suivantes : émissions de gaz à effet de serre (GES), production d’énergie renouvelable, consommation d’énergie globale et politique climatique.

Émissions de gaz à effet de serre

Le Canada se situe au 56e rang sur 61 en termes d’émissions de gaz à effet de serre. La Suède est le pays qui produit le moins de GES par habitant. En raison de la crise de COVID-19, le premier semestre 2020 a entraîné une baisse drastique de 8,8 % des émissions mondiales de GES, soit la plus forte baisse semestrielle des émissions jamais enregistrée.

Production d’énergie renouvelable

Le Canada occupe le 54e rang sur 61 en termes de production d’énergie renouvelable. La Lettonie, la Norvège et la Suède ont obtenu les plus hauts scores dans la catégorie. Onze des pays du G20 sont classés faibles ou très faibles pour leur performance dans cette catégorie.

Consommation d’énergie globale

Le Canada arrive au dernier rang en matière de consommation d’énergie globale. Il est le pays où la consommation d’énergie par habitant est la plus élevée. L’Arabie saoudite et la Corée du Sud se trouvent immédiatement au-dessus du Canada. Le Brésil, la Turquie et l’Indonésie se démarquent avec de bons résultats dans le domaine des énergies renouvelables.

Politique climatique

Le Canada est au 29e rang sur le plan de la politique climatique, ce qui correspond à un score moyen. La Finlande et la Suède occupent la première et la deuxième position respectivement. Les États-Unis se situent tout au bas du classement.