Crédits carbone

Québec veut diminuer la « fuite de capitaux » vers la Californie

Pour limiter la « fuite de capitaux » découlant du marché du carbone entre le Québec et la Californie, le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette, veut reconnaître davantage de projets de réduction locaux, inciter les entreprises québécoises à investir dans leurs procédés industriels au lieu d’acheter des crédits compensatoires, et miser sur les investissements sur le sol québécois plutôt que sur l’achat de droits d’émission en Californie.