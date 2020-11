Fête de Diwali

New Delhi se réveille dans un nuage de pollution

(New Delhi) New Delhi s’est réveillé dimanche au milieu d’un épais nuage de pollution généré par les pétards et feux d’artifice qui ont été tirés toute la nuit par les habitants à l’occasion de la fête de Diwali, qui a rendu l’air encore plus irrespirable dans la capitale.