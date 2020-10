(San Francisco) Le prince William a appelé à résoudre la crise climatique au cours de la décennie actuelle afin de « ne pas sacrifier tout ce que nous aimons », dans une vidéo diffusée lors d’un évènement virtuel réunissant samedi des personnalités du monde entier, dont le pape François.

Agence France-Presse

Dans cette intervention préenregistrée de 18 minutes, dont un court extrait était déjà disponible sur YouTube, le duc de Cambridge sonne l’urgence à s’unir pour trouver des solutions viables contre le réchauffement climatique.

« Les objectifs partagés de notre génération sont clairs. Ensemble nous devons protéger et restaurer la nature, purifier notre air, raviver nos océans, bâtir un monde sans gaspillage et trouver une solution pour mettre fin [à la crise] du climat », enjoint celui qui a lancé récemment « Earthshot », un prix visant à récompenser les personnes, entreprises, organisations, gouvernements, villes, voire pays qui proposent des solutions viables à la crise climatique.

« Nous devons nous efforcer de le faire pendant cette décennie. Si nous y parvenons, d’ici 2030, nos vies ne se dégraderont pas et nous n’aurons pas à sacrifier tout ce que nous aimons. Au contraire, la façon dont nous vivons serait plus saine, propre, intelligente et meilleure pour tous », plaide, face caméra avec un arbre en fond, le prince arborant une chemise bleue décontractée.

Intitulée « Countdown » (compte à rebours), l’initiative est organisée par la plateforme de conférences TED, réseau spécialisé dans la diffusion des idées.

Parmi les autres participants à cet évènement pour le climat figure le pape, avec pour objectif de mettre en lumière les actions envisageables à tous les niveaux pour sauver la planète.

PHOTO FILIPPO MONTEFORTE, AGENCE FRANCE-PRESSE Le pape François

La liste des invités inclut aussi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, la militante Xiye Bastida, les acteurs Priyanka Chopra et Chris Hemsworth ou encore l’ancien vice-président américain Al Gore.

Des centaines de mini-évènements « TEDx » sont également prévus à travers le monde pour encourager des actions au niveau local.

Le programme a démarré samedi vers 8 h heure de Californie (12 h, HE), sur la chaîne YouTube de TED, une première.

« Countdown » va durer environ cinq heures et s’organise en sessions.