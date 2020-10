Des organismes écologistes pressent Québec de suspendre les activités du Bureau d’audiences publiques en environnement (BAPE) dans le dossier du projet Énergie Saguenay de GNL Québec, jusqu’à ce que les mesures sanitaires soient levées. Ils plaident que la tenue du processus « en mode numérique », tel qu’annoncé par le gouvernement plus tôt vendredi, laissera bon nombre de citoyens pour compte.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« La participation en présence rajoute beaucoup à la compréhension des enjeux, ne serait-ce que pour l’aspect question-réponses qui est beaucoup plus direct », explique le co-porte-parole de la Coalition Fjord, Adrien Guibert-Barthez.

Son groupe est l’un des nombreux acteurs communautaires qui suivent de près les audiences du BAPE depuis quelques semaines. « Tous les citoyens qui ont de la difficulté avec les nouvelles technologies seront forcément laissés pour compte, s’inquiète M. Guibert-Barthez. On peut penser aux personnes âgées, mais aussi aux gens qui ont moins accès à Internet en région, comme c’est le cas au Saguenay-Lac-Saint-Jean. »

Il affirme que les derniers essais en virtuel du BAPE se sont révélés très pénibles pour plusieurs. « S’il y a un problème de son, par exemple, on n’arrivait à peine à comprendre ce que disent les experts, ce qui rend leur participation inutile au final », dénonce le co-porte-parole.

En mars, alors que les mesures de confinement gagnaient le Québec, ces audiences publiques avaient déjà été suspendues, puis reportées.

Priorité aux consignes

Dans une déclaration, la Commission d’enquête du BAPE, est toutefois catégorique. « Considérant les récents changements relatifs à la situation entourant la COVID-19 et les mesures applicables », elle préfère ne pas tenir de rassemblement et éviter les déplacements d’une zone à l’autre.

« Il faut réduire les contacts sociaux. C’est une question de vie ou de mort », a en effet réitéré le premier ministre François Legault, vendredi, lors d’une mêlée de presse. Québec doit d’ailleurs annoncer lundi de nouvelles règles plus contraignantes au sujet des écoles et du sport, afin de réduire la progression du virus.

Chose certaine : les participants « pourront présenter leur mémoire à distance, par visioconférence ou par téléphone », assure la commission. À compter du 26 octobre, toutes les séances seront diffusées en direct, puis en différé, sur le site web du Bureau d’audiences publiques, ainsi que sur sa page Facebook.

Jusqu’ici, neuf séances publiques ont déjà été tenues pour un total de « 33 heures d’échanges » avec une centaine d’intervenants. Plus de 400 personnes ont également assisté aux présentations en salle. Sur le Web, un peu plus de 3200 visionnements ont été enregistrés. Enfin, 928 questions écrites ont été acheminées aux experts, en plus de 245 avis d’intention de déposer un mémoire, en vue de la deuxième phase d’audiences.