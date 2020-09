Crise climatique

La « minorité fortunée » doit payer, dit Oxfam-Québec

Plus de 50 % des émissions de carbone entre 1990 et 2015 dans le monde ont été produites par les 10 % les plus riches, démontre une nouvelle étude d’Oxfam. Selon l’organisme, on doit agir d'urgence sur la surconsommation de cette « minorité fortunée » si les décideurs veulent réellement lutter contre la crise climatique.