Incendies de forêt

De la fumée de la Californie au-dessus de Montréal

Alors que le ciel aurait normalement dû être bien dégagé mardi à Montréal, il était nuageux dans la métropole en raison de la fumée des incendies de forêt californiens qui est arrivée jusqu’ici. Comment est-ce possible ? Et est-ce dangereux ? Le point avec Francesco Pausata, professeur au département des sciences de la Terre et de l’atmosphère de l’Université du Québec à Montréal.