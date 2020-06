Déchets nucléaires: des associations s’inquiètent de changements réglementaires

Des organisations non gouvernementales et l’industrie nucléaire canadienne elle-même s’inquiètent de changements qui doivent être approuvés cette semaine sur la gestion des déchets nucléaires au pays. Selon les ONG, ces modifications pourraient permettre l’entreposage de déchets radioactifs dans des conditions non sécuritaires et ouvriraient la porte à ce que certaines anciennes centrales nucléaires soient « bétonnées » plutôt que démantelées.