2019 dans l’Arctique: pas la pire année, mais presque

(Washington) Les années se suivent et se ressemblent dans l’Arctique, qui a connu en 2019 sa deuxième année la plus chaude depuis 1900 et sa deuxième plus petite banquise jamais enregistrée, selon le bulletin annuel arctique de l’agence océanique et atmosphérique américaine (NOAA) publié mardi.