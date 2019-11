Europe et Asie manifestent pour le climat avant la COP25 à Madrid

(Berlin et Sydney) Des dizaines de milliers de manifestants ont protesté vendredi contre le réchauffement climatique, principalement en Europe et en Asie, dans le cadre d’une nouvelle journée de mobilisation mondiale, avant un sommet climat de l’ONU qui s’ouvrira lundi à Madrid.

Isabelle LE PAGE, Andrew BEATTY

Agence France-Presse

Quelque 630 000 personnes ont manifesté dans plus de 500 villes en Allemagne, a annoncé le mouvement Fridays for Future inspiré par la jeune Suédoise Greta Thunberg. Elle-même se trouvait vendredi au milieu de l’Atlantique sur un catamaran mais n’a pas manqué de tweeter une photo d’elle avec sa pancarte «Grève de l’école pour le climat», en suédois.

Portant des pancartes proclamant «Une planète, un combat» ou encore «nous faisons grève jusqu’à ce que vous agissiez», des milliers de jeunes se sont rassemblés à l’emblématique Porte de Brandebourg de Berlin.

À Hambourg, ville du nord, ils étaient environ 30 000, à Munich dans le sud près de 17 000, selon la police.

D’autres actions se sont déroulées en Europe, mais l’ampleur était inférieure à la dernière mobilisation en septembre. En Allemagne, leur nombre avait alors atteint 1,4 million, dans le monde plus de 4 millions.

Anti-consommation

PHOTO FABIAN BIMMER, REUTERS

La mobilisation climatique a fusionné en plusieurs endroits avec le mouvement anti-consommation.

Ainsi en France, des militants ont protesté contre les soldes du Black Friday, certains bloquant des centres de distribution du géant Amazon dans la banlieue de Paris, ou encore vers Lyon et Lille.

Au Canada et aux États-Unis, la participation aux marches pro-climat était négligeable, en ce lendemain de Thanksgiving : une cinquantaine de personnes à Washington, une centaine à New York. Les écoles américaines étaient fermées, et nombre d’étudiants passaient un week-end prolongé dans leurs familles.

«Il faut continuer à manifester», disait l’un des rares Américains à s’être déplacés vendredi à Washington, Frank Fritz, 24 ans. «Le problème ne va pas s’en aller si on n’agit pas».

PHOTO SAEED KHAN, AGENCE FRANCE-PRESSE

La police new-yorkaise a interpellé 23 manifestants anti-consumérisme devant les grands magasins Macy’s.

À Montréal, des associations de défense de l’environnement comme Extinction Rebellion et La planète s’invite à l’université, ont organisé une friperie à ciel ouvert où des vêtements d’occasion étaient distribués gratuitement, pour dénoncer les excès du Black Friday.

«On essaye de créer un mouvement écoresponsable contre la consommation de masse, alors on a récupéré des vêtements usagés qu’on donne gratuitement pour encourager les gens à moins consommer», a expliqué l’un des manifestants, Germain Desloges.

Incendies en Australie

PHOTO SAEED KHAN, AGENCE FRANCE-PRESSE

Sydney avait donné vendredi le coup d’envoi alors même que la métropole australienne était enveloppée d’un épais nuage de fumée toxique lié aux feux de brousse qui ravagent la côte est du pays.

Le premier ministre Scott Morrison, cible des manifestants, a rejeté avec colère tout lien entre ces incendies et le changement climatique. Son gouvernement est un ardent défenseur de la très puissante et lucrative industrie minière australienne.

«L’inaction de notre gouvernement concernant la crise climatique a amplifié les incendies», a affirmé Shiann Broderick, un manifestant responsable du mouvement de grève dans les écoles.

PHOTO MONEY SHARMA, AGENCE FRANCE-PRESSE

En Inde, à Delhi, la capitale la plus polluée du monde, une cinquantaine de lycéens et étudiants ont manifesté devant le ministère de l’Environnement, appelant le gouvernement a déclarer un « état d’urgence climatique ».

L’Inde est l’un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre, et compte 14 des 15 villes les plus polluées du monde.

À Tokyo, des centaines de personnes ont défilé dans le quartier commercial de Shinjuku. «Je ressens un sentiment de crise car presque personne au Japon ne s’intéresse au changement climatique», a regretté Mio Ishida, une étudiante de 19 ans.

AFP

Quelque 200 pays signataires de l’accord de Paris de 2015 se retrouveront lundi à Madrid pour 12 jours. La réunion s’annonce compliquée, l’objectif étant d’inciter les pays signataires à réviser d’ici à fin 2020 leurs engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Pour garder un espoir de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C, ambition idéale de l’accord de Paris, il faudrait réduire les émissions de gaz à effet de serre de 7,6% par an, dès l’an prochain et jusqu’à 2030, a récemment indiqué l’ONU.