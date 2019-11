AP

Lors du débat, le présentateur Krishnan Guru-Murthy (à droite) a souligné que «les dirigeants des plus grands partis ont tous été invités» et que «cinq d’entre eux étaient là» (les dirigeants du Parti travailliste, du parti indépendantiste écossais SNP, du Parti libéral démocrate, du parti indépendantiste gallois Plaid Cymru et des Verts).