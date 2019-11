Le Grand Montréal réclame de nouveaux pouvoirs pour protéger les milieux naturels

En conférence de presse vendredi matin, la mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), Valérie Plante, a plaidé pour « la nécessité d'obtenir de nouveaux pouvoirs pour les villes et la CMM » pour protéger et conserver les milieux naturels.