Sarah Fizazi est aux premières loges de la pollution plastique que génère l’industrie pharmaceutique – des centaines de millions de contenants de pilules finissent en effet chaque année leur vie éparpillés aux quatre coins du monde. La pharmacienne de Montréal en a eu assez et a décidé de prendre les choses en main en créant un nouveau système qui commence à faire mouche dans le milieu : offrir des contenants en verre réutilisables plutôt que des contenants jetables.



Raphaël Pirro

La Presse

C’est dans sa petite pharmacie affiliée au réseau Uniprix du quartier montréalais de La Petite-Patrie que Fiole verte a officiellement vu le jour, le 9 octobre dernier, après des mois de réflexion, de travail et de perfectionnement. L’idée est une première au Canada, « je crois même en Amérique du Nord », dit Sarah Fizazi.

Trouver le bon remplaçant, changer le système

Les pharmaciens disposent d’une certaine liberté dans la façon d’administrer les médicaments aux patients. Depuis longtemps, la pharmacienne distribuait des fioles recyclables. Mais en prenant connaissance des failles béantes propres au recyclage, elle s’est donné comme défi de trouver une solution permanente au problème.

On veut se mettre dans une philosophie de réutilisation et de réduction de la consommation davantage qu’une philosophie de recyclage. Sarah Fizazi

Pour des raisons sanitaires, le plastique ne peut être réutilisé ad vitam æternam : la matière issue du pétrole peut poser problème en raison de son potentiel de contaminant dans les médicaments. Ceux-ci peuvent notamment finir par agir comme perturbateurs endocriniens.

Mais trouver un remplaçant durable au plastique, si facile et peu coûteux, n’est pas une mince tâche. Après diverses démarches auprès de fabricants, le verre, une matière stable et qui résiste au temps malgré un entretien régulier, est apparu comme une solution de choix.

« Je n’ai pas inventé le verre, ça existait bien avant moi ! plaisante Sarah Fizazi. Mais je trouvais que la quantité de déchets que l’on générait en pharmacie n’avait aucun bon sens. En fin de compte, c’est le verre qui m’apparaissait l’option tout indiquée. »

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Fiole verte a officiellement vu le jour le 9 octobre dernier, dans la petite pharmacie de Sarah Fizazi (photo), affiliée au réseau Uniprix, du quartier montréalais de La Petite-Patrie.

La solution peut paraître simple. Mais dans un milieu aussi réglementé qu’en pharmacie, briser les conventions ne se fait pas en claquant des doigts. Pour répondre aux exigences de l’Ordre des pharmaciens du Québec, elle a eu à développer un protocole strict pour rendre son projet conforme aux normes sanitaires.

Nouvelles fioles, nouvelles habitudes

Le système de Fiole verte est tout simple.

Au coût de 3 $, les patients peuvent se procurer une fiole verte auprès de la pharmacie (celle-ci n’en tire aucun profit). Le détail de l’ordonnance et la posologie y sont apposés grâce à un autocollant, détachable pour la prochaine utilisation.

Une fois les médicaments terminés, le patient doit lui-même nettoyer les fioles, selon un processus bien établi par Sarah Fizazi. Pour les patients chroniques aux ordonnances régulières, deux ensembles de fioles seraient nécessaires : un pour l’ordonnance en cours et une autre pour le renouvellement.

La pharmacienne rappelle qu’il ne faut pas mélanger les contenants entre différents membres d’un foyer, et que le nettoyage en profondeur des fioles n’est pas une option, mais une obligation.

Engouement

Selon son inventrice, l’idée de Fiole verte est prometteuse. Déjà, elle suscite l’engouement. De nombreux patients l’ont déjà adoptée avec enthousiasme, et le projet a été salué par le réseau Uniprix.

Devant un parterre d’environ 400 collègues réunis au congrès de la Fédération des pharmaciens du Québec le mois dernier, elle a présenté son projet pour la première fois.

« J’étais très surprise par l’accueil des gens », dit-elle. Récemment, elle a été bombardée de messages provenant des quatre coins de la province, de la part tant de patients qui voudraient voir la Fiole verte dans leur pharmacie que de pharmaciens à la fibre écologiste.

Rapidement, une deuxième pharmacie a emboîté le pas. Carole Cyr, de la pharmacie éponyme située à Pointe-Saint-Charles, a été la première adhérente. Depuis, trois autres pharmacies se sont mises de la partie, dont celle d’Annie-Louise Turcotte, à Trois-Rivières.

Heureuse de la réaction que suscite son projet écologique, Sarah Fizazi voit grand.

Dans un monde idéal, j’aimerais accompagner mes collègues qui veulent implanter ce système dans leur milieu de travail. Sarah Fizazi

À terme, elle rêve de voir sa Fiole verte devenir une option dans toutes les pharmacies du Québec. « C’est ça, le but », avoue-t-elle.

Si le système requiert une période d’ajustement, Sarah Fizazi se dit prête à aider ses collègues à faire le pas. « Je me prépare avec d’autres à accompagner les pharmaciens qui veulent implanter le système, dit-elle, enthousiaste. Je me sens prête à aborder cette phase-là dans un futur assez proche. »

Si son plan fonctionnait, la pharmacienne et mère de deux enfants pourrait transformer notre relation avec les médicaments. Ainsi, elle ferait d’une pierre deux coups : guérir la planète en même temps que ses patients.

