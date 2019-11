(Montréal) Les fabricants d’électroménagers, considérés comme de grands émetteurs de gaz à effet de serre (GES), devront, dès le 5 décembre 2020, mettre en place un système pour s’assurer de la récupération et la valorisation de leurs produits en fin de vie utile.

Stéphane Blais

La Presse canadienne

Le gouvernement Legault en a fait l’annonce lundi matin à la Maison du développement durable Montréal.

« Cette mesure va permettre de réduire les GES de 200 000 tonnes par année, l’équivalent de 60 000 voitures », a indiqué le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charrette.

Le CO 2 et le méthane sont les gaz les plus souvent associés au réchauffement climatique, mais les hydrofluorocarbures, présents dans les électroménagers comme les réfrigérateurs, ont un potentiel de réchauffement planétaire de 1400 à 10 900 fois plus élevé que celui du dioxyde de carbone (CO 2 ) selon le gouvernement.

Le gouvernement investira un total de 90 millions durant la période 2020-2031 afin de soutenir les producteurs dans ce processus et d’éviter l’imposition de nouveaux frais aux consommateurs.

Le gouvernement Legault va donc modifier le Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises pour soumettre les producteurs de gros appareils électroménagers au principe de la responsabilité élargie des producteurs (REP)

Les gros appareils électroménagers d’usage domestique visés par ce nouveau règlement sont les réfrigérateurs, les congélateurs, les cuisinières, les climatiseurs, les lave-vaisselle, les laveuses et les sécheuses.