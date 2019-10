(Paris) Regarder sa série préférée chez soi sur son ordinateur ou dans les transports sur son portable c’est moins polluant qu’un DVD fabriqué à l’autre bout du monde et livré par coursier comme le faisait Netflix à ses débuts ? Pas si simple, répondent des experts face à l’explosion du streaming.

Stéphane ORJOLLET

Agence France-Presse

LA SITUATION

Le streaming vidéo occupe aujourd’hui 60,6 % du trafic global sur l’internet, selon le dernier rapport (septembre 2019) de la société canadienne Sandvine, spécialiste des équipements de réseaux. Sur ce total Google (avec YouTube) représente 12 %, Netflix 11,44 %.

Mais si la diffusion numérique semble dématérialisée, elle n’est pas immatérielle : terminaux, réseaux de stockage et de diffusion, tous consomment de l’énergie.

Soit, selon les calculs du Shift Project, groupe de recherche français qui a publié en juillet un rapport sur « l’insoutenable usage de la vidéo en ligne », l’équivalent annuel pour le seul streaming des émissions de CO 2 d’un pays comme l’Espagne, ou 1 % des émissions mondiales.

C’est la vidéo à la demande — avec ses géants Netflix ou Amazon et bientôt Apple ou Disney — qui domine, représentant 34 % du total (Shift Project). Traduction en équivalent tonnes de CO 2 : 102 millions, à peu près les émissions annuelles du Chili, pays qui accueille en décembre la grande conférence COP 25 sur le climat !

Viennent ensuite les vidéos pornographiques, 27 % du total, les vidéos virales (21 %) et les « autres » usages (18 %), notamment le secteur en plein boom des vidéos sur réseaux sociaux.

LE PROBLÈME

« La vidéo digitale ce sont des fichiers très lourds et qui grandissent avec chaque génération de plus haute définition », relève Gary Cook, qui suit le secteur pour Greenpeace aux États-Unis. Ultra HD, 4K, 8K annoncée… les constructeurs rivalisent. Mais « plus de data égale plus d’énergie pour maintenir un système prêt à streamer cette vidéo vers votre appareil dans la seconde ».

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Un téléviseur 4K

Car le streaming c’est « un ensemble de ressources numériques mobilisées pour un client regardant une vidéo », contrairement à la télé classique où un émetteur arrose tout les spectateurs, souligne Laurent Lefevre de l’Institut national (français) de recherche en sciences du numérique (INRIA). Ce qui « met une grosse pression sur trois axes : l’équipement terminal, les réseaux et les centres de données ».

D’autant que le consommateur veut un service rapide et sans hoquet. Résultat, « tout le monde est en train de surdimensionner les équipements avec pour conséquence un gaspillage de ressources à tous les niveaux, » poursuit le chercheur, également directeur adjoint du groupe EcoInfo du CNRS.

SOLUTIONS TECHNIQUES OU « EFFET REBOND » ?

Les hébergeurs et/ou diffuseurs travaillent beaucoup sur la recherche d’améliorations techniques, par exemple pour le refroidissement des centres de données ou l’encodage pour rendre les vidéos moins « lourdes ».

Mais les spécialistes mettent en garde contre le fameux « effet rebond », qui veut que les améliorations des techniques d’utilisation d’une ressource fassent en fait augmenter sa consommation globale.

« L’amélioration technologique crée de nouveaux usages et ces usages influencent » eux-mêmes les produits, comme la vidéo sur les réseaux sociaux qui s’est diffusée dans le marketing, relève ainsi Maxime Efoui-Hess, auteur de l’étude du Shift Project.

Sans compter que la culture technophile de l’illimité (tuyaux ou contenus) comme les algorithmes de recommandation ou les modes « autoplay » encouragent le « binge watching ».

L’empreinte écologique du streaming devrait donc croître exponentiellement, d’autant que l’usage d’internet se diffuse toujours plus à travers le monde.

DES PISTES POUR L’AVENIR

Un retour en arrière technologique étant exclu, les chercheurs recommandent notamment la sensibilisation.

Pour Gary Cook de Greenpeace « l’exercice de la responsabilité collective, en exigeant des géants de l’internet qu’ils passent rapidement leurs centres de données aux énergies renouvelables a été le principal vecteur de changement jusqu’à présent ».

On peut aussi veiller à la consommation au moins d’impact possible, suggère Laurent Lefevre : « Le pire est de regarder sur un téléphone mobile en 3G. Il vaut mieux regarder chez soi avec une connexion en fibre optique ».