La grande marche pour le climat à Montréal a débuté peu avant 13 h à partir de l’avenue du Parc. Les organisateurs de la marche pour le climat de Montréal affirment que la manifestation a rassemblé « près d’un demi-million » de personnes. « Non seulement on est la plus grosse manifestation de l’histoire du Québec, mais on est la plus grosse manifestation de la semaine dans le monde ! », s’est exclamé François Geoffroy, du collectif La Planète s’invite au Parlement. Il a également souligné que 52 autres manifestations se tenaient aujourd’hui au Québec. Le cortège fait plus de 3 km de long.

LA PRESSE