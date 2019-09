À moins de 24 heures de la grande manifestation pour le climat prévue vendredi après-midi à Montréal, les autorités préviennent les citoyens qui comptent transiter par les arrondissements de Ville-Marie et du Plateau Mont-Royal de s’attendre à rencontrer plusieurs entraves sur leur chemin.

Judith Lachapelle

La Presse

Si le point de rendez-vous est donné pour midi au parc Jeanne-Mance, au pied du mont Royal, le reste du trajet n’a pas été rendu public, notamment pour des raisons de sécurité.

Le Service de police de la Ville de Montréal confirme que les organisateurs lui ont soumis le trajet des rues qu’ils comptent emprunter vendredi après-midi. « Mais nous ne rendons pas public ce trajet, pour des raisons de stratégie et de sécurité », indique Jean-Pierre Brabant, du SPVM. « C’est pour assurer pleinement la sécurité des gens qui participeront à la manifestation. »

Le SPVM précise néanmoins aux citoyens d’éviter, à partir de midi, une zone comprise entre les rues Berri et Peel, ainsi qu’entre le boulevard Saint-Joseph et la rue de la Commune – soit le sud-ouest du Plateau Mont-Royal, le centre-ville et le Vieux-Montréal.

Des sections des grandes artères de circulation nord-sud (Saint-Denis, Saint-Laurent, Saint-Urbain, du Parc, Robert-Bourassa…) et est-ouest (Saint-Joseph, Mont-Royal, Sherbrooke, De Maisonneuve, Sainte-Catherine, René-Lévesque, Viger…) seront donc fermées partiellement ou totalement à la circulation au fil de la journée.

D’autres grands axes routiers seront touchés à partir de 12 h :

– Centre-ville : Fermetures complètes de l’axe du boulevard Robert-Bourassa et de l’autoroute Bonaventure dans les deux directions, ainsi que de son accès depuis l’autoroute 720.



– Pont Victoria : Deux voies ouvertes sur le pont Victoria en direction de la Rive-Sud ; aucune voie ouverte en direction de Montréal.

En métro… ou en BIXI ?

Les autorités suggèrent donc fortement aux citoyens de privilégier le métro pour leurs déplacements, puisqu’une cinquantaine de lignes d’autobus de la STM, du Réseau de transport de Longueuil (RTL) et d’exo seront touchées ou annulées, indique Mobilité Montréal.

À noter, indique Mobilité Montréal, que les terminus Centre-ville et Mansfield ne seront pas desservis puisqu’aucun autobus ne pourra emprunter l’autoroute Bonaventure. Les passagers seront redirigés aux stations de métro Longueuil et Angrignon.

Mobilité Montréal s’attend de fait à ce que les lignes de métro orange, verte et jaune écopent d’un surplus d’achalandage.

Outre la gratuité annoncée pour la journée dans les transports en commun de la grande région métropolitaine, l’emprunt de vélos BIXI sera aussi gratuit entre 9 h et 15 h. Le gestionnaire du service de vélo-partage a également prévu des « stations avec valets » pour accueillir ses clients près du point de rendez-vous de la manifestation. Deux stations seront installées sur l’avenue du Parc.

Jusqu’ici, selon les organisateurs, 365 000 élèves et étudiants, du primaire à l’université, ont été libérés de leurs cours pour pouvoir participer à la manifestation. Plusieurs syndicats, groupes communautaires et entreprises fermeront également leurs portes pour la journée pour libérer ceux qui souhaitent joindre le mouvement.

Selon les organisateurs, la mobilisation du 15 mars avait attiré 150 000 manifestants dans la rue.

Des chefs parmi les marcheurs

Par ailleurs, presque tous les chefs des principaux partis fédéraux prendront part à la manifestation. Justin Trudeau en a fait l’annonce ce matin lors d’un évènement de campagne en Ontario.

Yves François Blanchet du Bloc québécois et la leader des verts Elizabeth May ont tous également confirmé leur présence à l’événement.

À l’opposé, le chef conservateur Andrew Scheer a décidé d’y déléguer son lieutenant québécois Alain Rayes et son responsable de l’environnement, le député Joël Godin. Jagmeet Singh, chef du NPD, sera et Victoria, en Colombie-Britannique. C’est plutôt Alexandre Boulerice qui représentera la formation orange. Maxime Bernier ne devrait pas être présent non plus.