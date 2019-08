Recyclage du verre: la bataille de la consigne s'engage à Québec

C'est une véritable bataille rangée que se livreront partisans et opposants à l'élargissement de la consigne, à compter d'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, dans le cadre de la commission parlementaire portant sur le recyclage et la valorisation du verre.

Dans le coin des acteurs favorables à la consigne, majoritaires, on trouve des organisations environnementales comme Équiterre et la Fondation David Suzuki (FDS), la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) et la Communauté métropolitaine de Montréal, dont les 82 municipalités abritent la moitié de la population du Québec.

Alors que la majeure partie du verre issu du bac de récupération des ménages québécois n'est pas recyclé, ces intervenants appelleront Québec à moderniser une fois pour toutes son système de consigne des contenants de boisson, vieux de 35 ans, afin d'inverser la tendance.

Dans le camp opposé, Éco Entreprises Québec (EEQ), qui représente les 3400 entreprises mettant en marché emballages et contenants, de même que l'Association des marchands dépanneurs et épiciers du Québec. Tous deux martèleront que la consigne du verre n'est pas la voie à suivre et qu'il faut plutôt moderniser les centres de tri.

Partisans et opposants à la consigne s'entendent toutefois sur plusieurs points, comme la nécessité de cesser d'enfouir le verre. EEQ, Équiterre et la Fondation David Suzuki appellent dans leurs mémoires à interdire l'utilisation du verre comme matériau de recouvrement dans les sites d'enfouissement.

La FDS et EEQ déplorent également qu'il n'y ait ni traçabilité ni contrôle de la qualité des matières sortant des centres de tri, appelant le gouvernement à rendre obligatoire l'atteinte de résultats.

La SAQ veut réduire l'enfouissement

Une trentaine d'intervenants s'adresseront aux parlementaires d'ici jeudi. La SAQ, qui s'est par le passé opposée vigoureusement à l'instauration d'une consigne sur les 200 millions de bouteilles de vin et spiritueux qu'elle met en marché chaque année, sera l'une des premières à s'adresser aux parlementaires.

« Nous avons bien entendu les préoccupations des Québécois quant au rôle que devrait jouer la SAQ dans le dossier du verre et nous partageons leur souci d'en réduire l'enfouissement », a déclaré à La Presse la vice-présidente aux affaires publiques et communications de la société d'État, Marie-Hélène Lagacé.

Prônant la modernisation du système de consigne, la FTQ - qui représente le personnel de la seule fonderie de verre du Québec, de même que certains employés de la SAQ et des services de collectes des matières résiduelles - suggère quant à elle dans son mémoire, obtenu par La Presse, d'en confier la gestion à la SAQ, dont l'infrastructure « est toute désignée » pour cela.

« Actuellement, les camions de livraison de la société d'État n'optimisent pas leurs activités, puisqu'une fois les produits livrés, ils ne comblent pas nécessairement leur cargaison et circulent à vide, en tout ou en partie », écrit la centrale syndicale.

Une experte plaide pour la consigne

La tendance mondiale est à la consigne, signe de son efficacité inégalée pour assurer un véritable recyclage des contenants, viendra affirmer demain Clarissa Morawski, figure respectée à l'échelle mondiale dans le domaine du recyclage.

La Québécoise, qui vit aujourd'hui en Espagne, dirige Reloop et CM Consulting, organisations spécialisées dans la recherche, l'analyse et les services-conseils en gestion des matières résiduelles et en économie circulaire, un concept qui vise à maximiser la réutilisation des ressources. « Partout dans le monde, ce sont toujours les trois mêmes groupes d'industries qui bataillent ensemble contre la modernisation de la consigne », a-t-elle déclaré dans une entrevue à La Presse, évoquant les détaillants, les producteurs et les centres de tri.

Chaque fois qu'il a été question de moderniser la consigne, au Québec comme ailleurs dans le monde, ces groupes ont riposté en proposant d'améliorer le tri.