Des citadins transforment leur jardin en vraie jungle sauvage

À quelques pâtés de maisons de chez elle, Jim Nichols, un infirmier et massothérapeute, pointe la petite pancarte obtenue auprès d'une association locale qui certifie que son jardin est un lieu où la faune et la flore peuvent proliférer de manière sauvage.

Il évite d'utiliser des pesticides dans sa cour, dispose de sources d'eau et d'espaces de nidification : « Nous avons beaucoup d'insectes et j'essaie de travailler avec eux », indique-t-il, particulièrement fier des abeilles mellifères qui viennent lui rendre visite.

Irving et Gail, deux enseignantes à la retraite, âgées de soixante-dix ans et originaires du même quartier, ont une cour remplie de sous-bois et de douzaines d'arbres, attirant cardinalidés, geais bleus et merles, mais aussi de nombreux moustiques.

« Les gens viennent et soit ils aiment, soit ils pensent que c'est ingouvernable », raconte Gail en rigolant.

Les critiques sont souvent les mêmes : « Ça a l'air désordonné, ça a l'air mal rangé... » décrypte Chris Swan, un écologiste de l'Université du Maryland Baltimore County.

« Je ne pense pas que cela dérange les gens d'avoir quelque chose qui ressemble à... un endroit sauvage ou une prairie, mais ils n'aiment que ça soit trop haut. Tout ce qui dépasse un mètre commence à les rendre mal à l'aise », remarque-t-il.

Réhabiliter les centres-villes

Au-delà des banlieues relativement riches, M. Swan soutient que les efforts de reverdissement peuvent être encore plus positifs dans les centres-villes.