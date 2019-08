Baleine noires: les limitations de vitesse levées dans le golfe du Saint-Laurent

Dans un communiqué publié vendredi soir, l'agence indique que le personnel du Programme national de surveillance aérienne de Transports Canada avait grandement intensifié sa surveillance au cours du dernier mois en effectuant 240 heures de vol au cours de 44 missions.

La surveillance accrue se poursuivra. Les limitations de vitesse entreront en vigueur si une baleine noire est observée dans les voies de navigation.

Les limitations de vitesse avaient été imposées en avril dans une certaine zone qui avait été agrandie en juin et en juillet.

Transports Canada déplore qu'au cours de cette période des navires aient emprunté des itinéraires au lieu d'emprunter les voies de navigation.

« Par conséquent, plus de navires sont passés près des emplacements connus des baleines, peut-on lire dans le communiqué. Afin d'encourager la circulation des navires dans les zones où aucune baleine noire de l'Atlantique Nord n'a été observée, les navires pourront de nouveau emprunter les voies les plus efficaces pour traverser le golfe. »

Transports Canada se dit prêt à ajuster ces mesures si cela est nécessaire.

L'agence a aussi indiqué qu'elle a infligé des amendes contre trois navires qui avaient enfreint la limitation de vitesse obligatoire temporaire.

La population mondiale de baleines noires s'élève à environ 400 individus. Huit bêtes sont mortes dans les eaux canadiennes depuis le début de juin.

