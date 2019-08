L'homme au défi de nourrir 10 milliards de personnes sans ravager la planète

Comment nourrir une population toujours plus importante sans détruire la nature, dont nous dépendons ? Cette question cruciale pour la survie de l'humanité est au coeur de discussions qui se sont ouvertes vendredi à Genève.

Il devrait aussi dresser le tableau d'une société où deux milliards d'adultes sont en surpoids ou obèses et où des quantités importantes de nourriture sont jetées, quand la faim affecte des millions de personnes à travers le monde.

Le rapport spécial du groupe d'experts de l'ONU sur le climat (GIEC) consacré au « changement climatique, la désertification, la dégradation des sols, la gestion durable des terres, la sécurité alimentaire et les flux de gaz à effet de serre dans les écosystèmes terrestres », qui doit être rendu public la semaine prochaine à l'issue de ces rencontres à huis clos, sera l'analyse scientifique la plus complète à ce jour sur le sujet.

« On peut dire que ce rapport concerne mon paysage, ma ferme, mon alimentation », a déclaré le président du Giec, Hoesung Lee, à l'ouverture des discussions.

Ce rapport est « un élément scientifique très important », a insisté Inger Andersen, directrice du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE).

Ce texte, examiné de près par les délégations d'environ 195 États, fera l'objet d'une version définitive rendue publique la semaine prochaine.

Ce sera l'occasion de mettre en lumière l'importance d'un usage optimal des terres, un aspect longtemps négligé, selon les experts. « Quand on regarde à la fois les conséquences du changement climatique et les contributions à ce changement, le secteur des terres est incroyablement important », souligne Lynn Scarlett, de l'ONG The Nature Conservancy, auprès de l'AFP.