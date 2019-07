La fonte des glaciers immergés serait plus rapide que prévu

Des chercheurs américains ont remarqué que la partie immergée d'un glacier en Alaska fondait de 10 à 100 fois plus vite que prévu, des travaux qui remettent en question le suivi de la fonte de ces géants des mers.

Ces modèles n'avaient jamais été validés sur le terrain, puisque la prise de mesures près de ces glaciers est dangereuse. « Des morceaux de glace se détachent fréquemment, alors on ne peut pas s'approcher en bateau », explique Rebecca Jackson, océanographe à l'Université Rutgers et coauteure de l'étude.

Pour la première fois, des scientifiques ont mesuré le taux de fonte sous-marine d'un glacier de marée, ce mur de glace qui avance dans l'océan. Les chercheurs de l'Université de l'Oregon et de l'Université Rutgers ont étudié le glacier LeConte, dans le sud de l'Alaska. Auparavant, les études sur ce genre de glacier étaient fondées sur des modèles théoriques.

« Certaines études montrent ainsi la forme des glaciers sous l'eau. Nous avons poussé plus loin en prenant des mesures répétées pour voir l'évolution de la glace dans le temps », explique la chercheuse. Depuis un bateau de pêche, l'équipe a pris des images du glacier à six reprises en août 2016 et à cinq reprises en mai 2017. Les chercheurs ont publié leurs observations dans la revue Science.

Une fonte plus généralisée

Deux types de fonte se produisent dans les glaciers : la fonte ambiante et la fonte induite par les rejets. Cette dernière survient lorsque la glace sur le haut du glacier fond et descend à travers la structure. L'eau douce ressort ensuite sous le glacier. Moins dense que l'eau salée, elle remonte jusqu'à la surface de l'océan. Ce mouvement modifie le courant océanique et augmente le taux de fonte sur une petite surface du glacier.