Vietnam : des pangolins braconnés retrouvés dans un bus

Agence France-Presse

Hanoï Une trentaine de pangolins vivants ont été découverts « déshydratés et faibles » dans un bus au Vietnam, où cet animal menacé est prisé pour sa chair et ses écailles, ont annoncé mardi la police locale et des défenseurs de l'environnement.

La police vietnamienne a saisi lundi 30 pangolins braconnés entassés dans ce bus dans la province de Ha Tinh. Le conducteur et sa femme, soupçonnés d'avoir illégalement sorti ces insectivores du Laos voisin, ont été arrêtés. Quatre des animaux étaient déjà morts et nombre des rescapés sont en mauvaise santé, d'après Truong Van Truong de l'ONG Save Vietnam's Wildlife. « La plupart étaient déshydratés et faibles, car ils ont été gardés longtemps dans un espace confiné », a-t-il déclaré à l'AFP. Les pangolins étaient placés dans des sacs individuels et entassés dans une caisse, où il est possible qu'ils soient restés des semaines avec peu d'eau et de nourriture, a-t-il ajouté.

Les animaux seront désormais soignés et les plus forts d'entre eux seront relâchés dans la nature. Les pangolins se roulent en boule lorsqu'ils sont effrayés, ce qui en fait une proie facile pour les braconniers.

